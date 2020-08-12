Москва, , 12:51 — REGNUM Предварительные слушания по уголовному делу о клевете, фигурантом которого является блогер Алексей Навальный, пройдут 17 августа. Об этом заявили в мировом судебном участке №320, сообщает ТАСС.

Отмечается, что предварительное слушание пройдет 17 августа в 14 часов 30 минут. Слушание пройдет в закрытом для СМИ режиме. Против Навального возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 128.1 УК России («Клевета»).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о клевете. 2 июня Навальный разместил в своем телеграм-канале и Twitter видеоролик с участием ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

По данным прокуратуры, Навальный опубликовал к ролику высказывание, которое порочит честь и достоинство ветерана.

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