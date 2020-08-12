Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM Известного писателя Владислава Крапивина перевели в реанимацию Свердловской областной клинической больницы. Об этом заявила невестка писателя Лариса Крапивина.

Владислав Крапивин Kremlin.ru

«Сегодня готовят к операции», — передаёт слова Крапивиной ТАСС.

Писателя госпитализировали уже второй раз за последнее время. После его выписки из больницы № 40 родственники обнаружили Крапивина в тяжёлом состоянии, с гематомой на ноге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лечение писателя взял на личный контроль глава свердловского минздрава Андрей Карлов.

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