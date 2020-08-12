Стокгольм, , 14:25 — REGNUM Во время продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции в Швеции проверяется все больше и больше врачей и медицинских работников, имеющих право оказывать медицинские услуги. Целью проверок является повышение качества медицинского обслуживания. Об этом 11 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Государственное управление социальной защиты населения Швеции ведет специальный учет всего медицинского персонала страны. В реестре указывается, какой квалификацией обладает медицинский работник и имеет ли он какие-либо ограничения на оказание медицинской помощи. Данная информация может быть запрошена как частными лицами, так и средствами массовой информации.

Так, еще в прошлом году запросов на получение данных из единого реестра поступило около 90 000, в то время как пять лет назад таких заявок было всего 40 000. Сейчас, когда пандемия коронавируса продолжается, в Управлении фиксируется рекордное давление со стороны как работодателей, так и журналистов, озабоченных качеством предоставляемых медицинских услуг.