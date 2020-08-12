Волгоград, , 12:51 — REGNUM О двух летальных исходах у пациентов с коронавирусом, зарегистрированных на минувшие сутки, рассказали 12 августа в оперативном штабе Волгоградской области. В статистику внесли смерти двух мужчин.

64-летний житель Суровикино, почувствовав первые признаки недомогания, обратился за медицинской помощью и проходил амбулаторное лечении. После ухудшения состояния его госпитализировали в областную клиническую больницу №3, а затем перевели в клиническую больницу №5. Пациент страдал сахарным диабетом и хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

38-летний житель Волгограда сначала лечился самостоятельно, а спустя четыре дня при ухудшении здоровья обратился в поликлинику по месту жительства, откуда его госпитализировали в городскую клиническую больницу №1. У мужчины имелись хронические заболевания органов дыхания.

Сейчас в волгоградских больницах на лечении с подтверждённым коронавирусом находятся 3631 человек, в том числе 213 детей. За минувшие сутки выздоровели 88 пациентов, всего — 6575 граждан.