Стокгольм, , 12:52 — REGNUM Максимальное число участников любого массового мероприятия на территории Швеции в 50 человек может быть пересмотрено правительством и Риксдагом. Идею ослабить карантинные ограничения, вызванные пандемией коронавирусной инфекцией, высказал Пер Энгстрём, главнокомандующий полицейскими силами Швеции. Об этом 11 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

По словам Энгстрёма, в некоторых ситуациях ограничение в 50 человек является необоснованным:

«Есть такие мероприятия, которые кажутся немного странными. Например, соревнования по спортивному ориентированию, вот, их как проводить по-другому? Их участники находятся на старте обособленно друг от друга, и они бегают по лесу. Получается, что на них тоже распространяется требование в 50 человек. Конечно, можно возразить, что это какой-то уж совсем фантасмагорический пример».

Напомним, что вопрос о снятии ограничения на проведения массовых мероприятий в Швеции поднимается не впервые. Ранее свою долю критики получила министр культуры Аманда Линд, которую обвинили в том, что она недостаточно делает для поощрения работы парков развлечений и отдыха, владельцам которых также приходится соблюдать ограничения, в отличие от рестораторов и отельеров.

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