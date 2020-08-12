Москва, , 12:43 — REGNUM В России во II квартале 2020 года количество выданных автокредитов упало на 42,4% (во II кв. 2019 года — 247,3 тыс.) и составило 142,5 тыс., приводит данные Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

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Самое серьезное сокращение выдачи автокредитов за апрель-июнь зафиксировано в Москве (-56,4%), Подмосковье (-54,5%) и Санкт-Петербурге (-50,6%).

Больше всего автокредитов выдано в Москве (8,6 тыс.), Санкт-Петербурге (7,4 тыс.) и Татарии (7,2 тыс.). При этом число новых автомобилей во II квартале уменьшилось на 44% и составило 224,4 тыс. единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в России средняя сумма автокредита выросла почти на 9,2% — до 769 тыс. рублей.

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