Самара, , 12:46 — REGNUM Вернуть зданию Самарского академического театра драмы им. М. Горького вид, который оно имело в 1888 году, планируют в Самарской области. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался на заседании областного Градостроительного совета. Согласно проекту внешний облик театра при его реконструкции может претерпеть изменения. Проектом предполагается вернуть зданию тот вид, который оно имело в 1888 году. Планируется расчистить слои краски и добавить недостающие элементы.

Отмечается, что часть здания, которая была пристроена к театру в 1967 году, останется неизменной. Но к этому вопросу планируют вернуться при дальнейшем рассмотрении проекта реконструкции.

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