Стокгольм, , 12:59 — REGNUM В Инспекции по охране здоровья Швеции всерьез заинтересовались доктором, который в июле этого года помог человеку с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) покончить с собой. Врач Стаффан Бергстрём, который также является председателем ассоциации «Право на достойную смерть», удивлен, что в ведомстве спохватились только сейчас. Об этом 11 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что, согласно действующим нормам шведского законодательства, осуществление помощи лицу, страдающему от серьезного заболевания, уйти из жизни не является преступлением. Процедуру эвтаназии при наличии условий действительных страданий человека может осуществить любой шведский врач, обладающий медицинским удостоверением. Однако после проведения эвтаназии свою «корочку» врач может и потерять.

14 июля человек, страдающий БАС покончил с собой, приняв дозу снотворного. Со своей стороны, Стаффан Бергстрём вызвался помочь человеку достойно уйти из жизни. Впоследствии он уведомил Инспекцию по охране здоровья о поведении процедуры эвтаназии. Только пристальное внимание надзорного органа он ощутил на себе спустя почти месяц.

«Во-первых, я удивлен. 21 августа меня вызываю в Инспекцию по охране здоровья Швеции для проведения допроса, а затем в Инспекции публично выходят с обвинительным заключением еще до того, как с моих уст сошел хотя бы один слог», — заявил Бергстрём.