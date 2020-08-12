Нижний Новгород, , 12:42 — REGNUM Большинство нижегородских вузов находятся в высокой степени готовности к началу занятий в новом учебном году в очном режиме с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом заявил глава министерства образования Нижегородской области Сергей Злобин по итогам совещания, в котором принимали участие ректоры ведущих вузов региона.

В частности, в образовательных организациях обеспечивается термометрия при входе в здания, проводится дезинфекция помещений, изменяется организация образовательного процесса, в том числе график работы специализированных лабораторий, компьютерных классов, библиотек и читальных залов, корректируется расписание, аудитории закрепляются за отдельными учебными группами.

По словам проректора ПИМУ (Приволжского исследовательского медицинского университета) Елены Богомоловой, в вузе разработан алгоритм работы, который позволит снизить риски распространения коронавирусной инфекции. Закуплены средства индивидуальной защиты и дезинфекции, рециркуляторы, бесконтактные термометры.

В ННГУ им. Н.И.Лобачевского составили специальное расписание для обеспечения комфортной и безопасной работы преподавателей и минимизации контактов студентов, рассказала проректор Ольга Петрова.

«Нужно обратить внимание на ряд важных моментов, например, на установку бактерицидных излучателей в местах общего пользования в учебных корпусах, своевременную очистку вентиляционных систем», — отметила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 12 августа выявили 124 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 25 252 случаев.

С 17−18 марта все нижегородские вузы перешли на дистанционный формат обучения. С этого момента в очной форме занятия не осуществлялись.