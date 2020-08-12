Москва, , 12:40 — REGNUM В России самый высокий доход среди представителей массовых профессий получают работники барбершопов. В среднем по стране они зарабатывают 67 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра сервиса «Авито Работа».

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Уточняется, что за шесть лет в рейтинге прибыльных профессий этот вид занятости находился только на десятом месте со средним доходом 45,6 тыс. рублей.

На втором месте по уровню дохода оказались стоматологи, которые в среднем получают около 60,5 тыс. рублей, сообщают «Известия». Тройку лидеров по уровню дохода замыкают замерщики, работающие в строительных и мебельных компаниях. Средняя зарплата таких работников составляет 60 тыс. рублей.

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Что касается профессий, зарплаты представителей которых выросли ощутимее всего, то на первом месте здесь стоят парикмахеры с доходом 51,3 тыс. рублей (+61%,). Также существенно выросли зарплаты автослесарей и мастеров маникюра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты выяснили, представителям каких профессий и сфер труда будет легче всего найти себе подработку. Так, быстро смогут найти дополнительный заработок оператор кол-центра, онлайн-консультант, администраторы, мерчандайзеры и менеджеры онлайн-магазинов, а также провизоры, копирайтеры, SMM-специалисты и интернет-фотографы.

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