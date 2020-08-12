Мурманск, , 12:38 — REGNUM Утро в православных храмах Мурманской области началось с поминальных служб — в регионе отмечают 20-ю годовщину гибели экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск».

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северного флота, на кораблях и подводных лодках приспущены флаги и была объявлена минута молчания. К памятникам и мемориалам погибшим подводникам военные моряки возложили цветы и венки.

Основные памятные мероприятия сегодня проходят возле мемориальных комплексов «Подводникам, погибшим в океане» в Видяево и «Морякам, погибшим в мирное время» в Мурманске.

В них принимают участие представители командования Северного флота, руководства Мурманской области, муниципальной власти, ветеранских и общественных организаций, а также молодёжных движений и духовенства.

В Видяево возле мемориала состоялось построение войск гарнизона и экипажей соединения атомных подводных лодок. После митинга, возложения венков и цветов и минуты молчания военные моряки прошли торжественным маршем, отдавая воинские почести погибшим подводникам.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа 2000 года атомный подводный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море во время учений. Это случилось в 175 км от Североморска, на глубине 108 метров. Погибли 118 человек. Согласно официальной версии, причиной трагедии стал взрыв в торпедном аппарате, который вызвала утечка перекиси водорода из-за микротрещин в корпусе торпеды.

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