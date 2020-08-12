Москва, , 12:38 — REGNUM Российская певица Валентина Легкоступова перенесла операцию по удалению гематомы. Об этом 12 августа ТАСС сообщил концертный директор артистки Максим Екимов.

По его словам, сейчас Легкоступова остается в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что Легкоступова была обнаружена с пробитой головой в Москве. Её ещё в сознании в квартире обнаружила дочь. На теле женщины были синяки, рядом находился муж Юрий Фирсов. Медики оценивали состояние Легкоступовой как крайне тяжёлое.

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