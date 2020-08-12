Новосибирск, , 12:38 — REGNUM Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) первыми в России «научили» систему «умный дом» распознавать лица под медицинской маской, используя дешёвые видеоадаптеры. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом вузе.

Биометрия geralt

«Чтобы идентифицировать личность, лицо которой скрыто под маской, был разработан специальный алгоритм: он выделяет ключевые точки в верхней части лица и по ним определяет человека. Система считывает ту часть лица, которая не скрыта маской, и сравнивает её с биометрическими данными, загруженными в базу системы», — уточнили в университете.

Уточняется, что в разработанной новосибирскими учёными системе вычислительные задачи требуют меньше оперативной памяти и процессорного времени, чем представленные аналоги.

По словам разработчиков, система может применяться на предприятиях с проходными пунктами.

Разработка находится на стадии опытной эксплуатации. На её реализацию направлены субсидии правительства региона, полученные в 2019 году. Проект рассчитан на 2 года.