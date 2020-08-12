Осло, , 15:33 — REGNUM Полиция Осло предотвратила проведение нескольких вечеринок студентов, поскольку те проигнорировали карантинные ограничения и нарушили запрет на проведение массовых публичных мероприятий, собираясь отмечать приближающееся начало учебного года. Об этом 12 августа сообщила газета Dagens Nyheter.

Сейчас для студентов в Норвегии наступает время подготовки к началу осеннего семестра. Однако некоторые собираются в университете, не закупая канцтовары, а проводя праздничные мероприятия, что противоречит действующим мерам по инфекционному контролю, введенным в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Со своей стороны, столичные полицейские предотвратили несколько крупных вечеринок, проводимых в парках. Перед тем, как покинуть место сбора, правоохранители заставили молодых людей убирать за собой оставленный мусор.

«Все это оттягивает наши ресурсы. И не просто кто-то один звонит и сообщает адрес, телефон вообще не перестает звонить. Звонков намного больше, чем в течение обычной неделе», — рассказал журналистам столичный полицейский Андре Крокенес.

Со своей стороны, мэр Осло Раймонд Йохансен уже пригрозил штрафом за распитие алкогольных напитков в общественных местах.