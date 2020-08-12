Томск, , 12:36 — REGNUM К отопительному сезону готовы 74% теплосетей в поселениях Томской области и 94% сетей водоснабжения и канализации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на подготовку коммунальных объектов в регионе направят 1,3 млрд рублей.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Большая часть составляют средства предприятий, из бюджета выделят 361,6 млн рублей. По словам замглавы области по инфраструктуре и строительству Евгения Пашуто, в 2020 году финансирование капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры из областного бюджета увеличилось в два раза.

Чиновник добавил, что до наступления холодов коммунальщики должны отремонтировать около 7 тыс. км сетей тепло‑ и водоснабжения, канализации, а также более 600 котельных, станций водоподготовки и очистных сооружений. Между тем, в настоящее время 128 многоквартирных домов в Томске остаются без тёплой воды.

«Где-то из-за неготовности сетей, где-то из-за неудовлетворительной работы УК. Всего с начала ремонтной кампании сроки подачи ГВС нарушены в 533 домах. Надеемся, что все ошибки будут учтены и в будущем году ситуация выправится, в том числе, за счет увеличения количества ремонтных бригад», — отметил он.

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