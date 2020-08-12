Стокгольм, , 12:42 — REGNUM 12 августа в рубрике «Письмо в редакцию» газета Dagens Nyheter опубликовала материал почетного профессора патологической анатомии Анники Деймек, которая заявила, что введение масочного режима в Швеции стало бы простой мерой в попытке спасти жизни людей. Главным антагонистом установления обязательного ношения средств защиты полости рта и органов дыхания Деймек считает государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, который отказывается признавать научное обоснование данной меры по инфекционному контролю во время продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, что в Швеции, в отличие от многих других европейских стран, ношение масок не просто не является обязательным, но Агентство общественного здравоохранения даже не выступило с публичной рекомендацией о необходимости использования данных средств индивидуальной защиты.

«Аргументы Агентства общественного здравоохранения против гигиены полости рта были разными. Было сказано, что нет научного обоснования, что защита полости рта может способствовать увеличению распространения инфекции или что сейчас неподходящее время», — пишет Деймек.

Одним из главных «отрицателей» необходимости масочного режима в Швеции является ее главный, казалось бы, защитник от всех вирусов государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл.

«В статье от 28 июля, опубликованной в Aftonbladet, государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл отвергает два важных исследования, одно из которых было опубликовано 1 июня в медицинском журнале The Lancet, а другое — немецкими исследователями из Института экономики труда… В статье в The Lancet авторы приходят к выводу, что использование средств защиты полости рта и органов дыхания затрудняет распространение инфекции как в системе здравоохранении, так и во всем обществе… Немецкое исследование было так называемым естественным исследованием, что означает, что было изучено давление внешних факторов и его применили к группе испытуемых, которые не подвергались воздействию этих факторов. Авторы сравнили распространение инфекции в городе Йена, который на ранней стадии ввел защиту полости рта, с аналогичными городами, в которых это было сделано позже, и обнаружили, что защита полости рта снизила ежедневный рост инфицированных на 40%», — написала Деймек.

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