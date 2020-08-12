Москва, , 12:31 — REGNUM Вполне логично не нарушать добрые традиции и начать полноценный школьный сезон в России 1 сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«По моим наблюдениям, большинство школьников младших классов хотя и неохотно выполняет задания на лето, но с теплотой вспоминает о школе, мысленно готовится к учебе.

Линейка и торжественная церемония начала учебы — добрая традиции, большой праздник для всех педагогов, детей и родителей. Это своеобразная реперная точка стабильности и сохранения традиций.

Думаю, что не менее 90% процентов всех российских школ будут готовы к концу лета открыть двери для школьных занятий. В СМИ и блогосфере не видно информации о нарушении процедур подготовки к открытию.

Как будут соблюдать в школах, лицеях, высших учебных заведениях все установленные противоэпидемической безопасности — очень хороший вопрос.

Постоянно находиться в масках неудобно, особенно для детей младших классов. Полноценные уроки по физкультуре вряд ли можно будет проводить в закрытых помещениях. Надеюсь, все проблемы будут решены», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр науки и высшего образования РФ Сергей Кравцов заявил, что Министерство просвещения готовится к началу учебного года в очном формате с 1 сентября 2020 года.

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