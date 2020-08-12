Элиста, , 12:29 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 52 человека, сообщает оперштаб 12 августа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние сутки выздоровели 36 человек, ранее заразившиеся коронавирусом. Летальных исходов среди пациентов с COVID-19 не зарегистрировано. В стационарах получают лечение 349 пациентов с симптомами ОРВИ, состояние десяти из них врачи оценивают как тяжёлое, четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции находятся 1 тыс. 320 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии выявлено 3 тыс. 173 носителя инфекции. Выздоровели 2 тыс. 222 пациента. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 42 человека.