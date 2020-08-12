Киев, 12 августа 2020, 12:28 — REGNUM Средняя загруженность больниц, принимающих пациентов с COVID-19 на Украине, составляет 24%. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 12 августа во время брифинга.
Министр рассказал, что загруженность отличается от региона к региону. К примеру, во Львовской области она составляет 53%, а в Киеве — 48%.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Украины предложил правительству страны внести изменение в методику определения принадлежности регионов Украины к карантинным зонам.
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