Монгун-Тайгинский район, Тува, , 12:24 — REGNUM В природном очаге чумы в Туве к концу июля привиты 3999 человек или 41,3% от плана. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в Монгун-Тайгинском районе вакцинированы 3493 человек, треть из которых дети, в Тес-Хемском районе — 140.

«В Овюрском районе на 11 августа 2020 года врачами ГБУЗ «Овюрская ЦБК» иммунизированы 623 ребёнка и 2445 взрослых или 59% от плана вакцинации», — отметили в управлении.

Как отмечается, в вакцинации жителей задействованы 12 медработников. В населённых пунктах и чабанских стоянках ведётся разъяснительная работа по вопросам профилактики чумы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты выявили широкое распространение возбудителя чумы на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского районов республики. Общая площадь мезоочагов составляет около 340 кв. км.

Читайте также: В двух районах Тувы выявлены возбудители чумы