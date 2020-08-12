Екатеринбург, , 12:24 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё девять случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на 12 августа 2020 года, такое количество смертей от COVID-19 подтверждено за минувшие сутки. Сколько больных новой коронавирусной инфекцией скончались от других болезней, в штабе не сообщают.

Теперь в регионе зафиксирован 351 случай смерти от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 22 781 случай заражения коронавирусом.