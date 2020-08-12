Саранск, , 12:22 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 12 августа выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 4857 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб.

Полностью выздоровели с начала пандемии 3737 жителей Мордовии, таким образом, более 76,94% от общего числа носителей коронавируса в республике уже победили инфекцию. За последние сутки выписаны по выздоровлении 24 человека. 37 человек скончались от COVID-19 как основной причины, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно о смерти 51-летней женщины, которая проходила лечение в Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова. Основной диагноз — коронавирусная инфекция COVID-19, тяжёлое течение. Осложнение заболевания — двусторонняя тотальная пневмония, отек легких. В качестве сопутствующего заболевания указано ожирение второй степени.