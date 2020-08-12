Нижний Новгород, , 12:13 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 12 августа выявили 124 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 25 252 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

До настоящего момента полностью выздоровели 21 999 нижегородцев, то есть более 87,11% от общего числа носителей коронавируса уже справились с инфекцией. За последние сутки выписаны 210 человек.

По данным общероссийского оперативного штаба, 418 жителей области скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки скончались четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 11 августа тесты на коронавирус сдали 635 559 жителей. Средний показатель тестирования составил 19 843 человека на 100 тыс. населения.