Москва, , 12:11 — REGNUM В России врачи будут получать по 1 тыс. рублей за выявление на ранних стадиях онкологических заболеваний. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пресс-конференции в Москве.

По его словам, утверждён приказ Министерства здравоохранения, он подписан и зарегистрирован в Минюсте.

«Это инновация в российской системе. Это дополнительные выплаты медицинским работникам по 1 тыс. рублей за выявление злокачественного новообразования при проведении диспансеризации», — сказал Мурашко.