Барнаул, , 12:04 — REGNUM Жительницы Барнаула Юлия и Елизавета во время прогулки с собаками обнаружили раненого коршуна и приложили немало усилий и времени, чтобы выходить птицу. Подробности обнародовали сами подростки в социальной сети «ВКонтакте».

Лечение коршуна Цитата со страницы в ВК

Лечение коршуна Цитата со страницы в ВК

«Все были уверены, что коршун не выживет. В нас никто не верил. Но мы не опускали руки. Накупили раненому вкусняшек и кормили по часам. Коршун был настолько слаб, что пить и есть самостоятельно у него не получалось. Поначалу мы его побаивались, и жил он в огромной коробке.

Спустя несколько дней у нас с ним отношения наладились. Днём коршун находился на балконе, а ночью в коробке. С каждым днём он креп и увереннее начинал двигаться. Ходить по дому, лазить по мебели. Наши отношения с ним настолько наладились, что он мог спокойно целыми днями находиться со мной в комнате, сидеть рядышком или даже на руке. Когда я уходила из комнаты, то он следовал за мной», — пояснила Юлия.

Одна из девушек, которая помогала выходить коршуна в Барнауле Цитата со страницы в ВК

По её словам, единственное, что огорчало: все попытки коршуна взлететь оказались тщетными, хотя рентген показал, что коршун здоров. Тогда девушки передали птицу на реабилитацию в организацию помощи диким животным.

«Никогда бы не подумала, что так сильно смогу привязаться к птице за неделю. Он настолько сильно покорил мое сердечко своим умом, что передать это невозможно. Мне даже будет не хватать посиделок с собачаней в обнимку и коршуном на руке», — делится переживаниями Юлия.