Москва, , 11:55 — REGNUM Блогер Андрей Пыж арестован по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне, сообщает 12 августа ТАСС.

Решение принято Мещанским судом Москвы. В отношении блогере избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что дело расследуется под грифом «секретно».

Пыжу инкриминируют совершение преступления по 283.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»), наказание по которой может быть назначено до восьми лет лишения свободы.

Издание «Открытые медиа» уточнило, что требование об аресте блогера поступило от УФСБ России по Москве и Московской области.

На канале YouTube urbanturizm, который ведёт блогер, 783 тыс. подписчиков.