Нальчик, , 11:47 — REGNUM Кабардино-Балкария вошла в число субъектов РФ, где зафиксированы наименьшие темпы прироста пациентов с COVID-19. В республике этот показатель составил 0,2%. Такие данные приводит 12 августа федеральный оперативный штаб.

К сегодняшнему дню в Кабардино-Балкарии выявлено всего 6158 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки их число выросло на 15. Общее количество выздоровевших за все время пандемии составило 5754 (+18 за прошедший день). По численности вылеченных Кабардино-Балкария занимает третье место в Северо-Кавказском федеральном округе после Дагестана и Ставропольского края.

Численность госпитализированных с подтвержденным диагнозом и подозрением на него составляет 218 человек, из них в реанимации — 15 пациентов.

По количеству умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, регион также находится на третьем месте в округе наряду с Ингушетией с показателем 75 смертей.