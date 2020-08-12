Москва, 12 августа 2020, 11:45 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что сделает прививку от COVID-19, как только вакцина будет доступна.
«Как будет выпущена вакцина, …в августе», — сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в России зарегистрировали вакцину против коронавируса, разработанную учёными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
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