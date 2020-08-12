Кострома, , 11:45 — REGNUM По официальным данным за сутки в Костромской области SARS-CoV-2 выявили ещё у 39 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Стопкоронавирус. Кострома

Всего с начала пандемии в регионе обнаружили 2697 заражённых, из них излечились 1998 человек.

Таким образом на данный момент в регионе имеется 668 активных носителей коронавируса (общее число инфицированных за вычетом выздоровевших и 31 умершего).

В больницы региона госпитализировано 106 больных. Остальные инфицированные, чьё течение болезни проходит легче (всего 562 человека), лечатся дома.

Новых летальных исходов за последние 24 часа не зарегистрировано, последний раз смерть больного COVID-19 в области фиксировали 11 августа.