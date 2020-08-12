Нур-Султан, , 11:43 — REGNUM Технические неполадки возникли в системе продажи железнодорожных билетов в Казахстане, сообщили 12 августа в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

Отмечается, что продажа билетов постепенно восстанавливается в билетных кассах на вокзалах. Вместе с тем в компании предупредили о возможных технических сбоях.

Напомним, 7 августа Турция приостановила авиасообщение с Казахстаном. Возобновление воздушного сообщения будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации.

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