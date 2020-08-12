Ижевск, , 11:41 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 12 августа выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтвержден 2681 случай заражения SARS-CoV-2, сообщает республиканский оперативный штаб.

До настоящего времени полностью выздоровели 2206 жителей региона, таким образом, более 82,28% от общего числа носителей коронавируса уже преодолели инфекцию. За последние сутки выписаны 26 человек. 55 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в двух медицинских учреждениях Удмуртии, которые оказывают помощь жителям с подтверждённым заражением коронавирусом, появились аппараты для гемодиализа. Оборудованием оснастили Республиканскую клиническую инфекционную больницу и Завьяловскую районную больницу.

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