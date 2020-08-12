Красногорск, , 11:36 — REGNUM За неделю в Московской области привлекли к административной ответственности более 120 пассажиров автобусов, ехавших без масок. Об этом 12 августа сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Общественный транспорт во время пандемии Александр Куликов © ИА REGNUM

«Свыше 120 человек привлекли к административной ответственности на общую сумму порядка 600 тысяч рублей за проезд без масок», — говорится в информации.

Также за этот срок пассажиры получили более 730 предупреждений.

Согласно региональному КоАП, за отсутствие средств защиты в общественном транспорте предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей.