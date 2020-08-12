Екатеринбург, , 11:35 — REGNUM МУП «Гортранс» (Екатеринбург) планирует списать все автобусы марки «Икарус». Об этом заявил глава города Александр Высокинский.

Мэр предположил, что уже к концу года все «улыбающиеся автобусы» уже будут списаны.

«Пробег у них у каждого — более 1 млн километров. Они свое уже отходили», — считает руководитель.

Пару автобусов планируется сохранить для истории. На дороги вместо «Икарусов» выйдут «Нефазы», работающие на газу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле (Свердловская область) запланировали построить завод по сжижению природного газа. Вырабатываемое на предприятии топливо хотят задействовать для заправки автобусов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нижнем Тагиле построят завод по сжижению природного газа