Симферополь, , 11:34 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено в Крыму 12−13 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях поступило от ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«В связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму во второй половине дня и до конца суток 12 августа, в течение суток 13 августа ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20−25 м/с», — уточнили в пресс-службе.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, не исключены нарушения транспортного сообщения, повреждение и гибель сельскохозяйственных растений. В МЧС не исключают вероятности затруднений в работе Керченской паромной переправы.