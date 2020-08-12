Вашингтон, , 11:35 — REGNUM На американской онлайн-площадке Bring a Trailer появился редкий лот — автодом Toyota Chinook 4×4 1991 года выпуска. Об этом сообщается на сайте компании.

На данный момент стоимость автодома составляет 26,2 тыс. долларов (около 1,93 млн рублей). Toyota Chinook 4×4 был изготовлен по индивидуальному заказу.

За время своего существования в кемпере были заменены отдельные узлы и агрегаты. Так, кемпер позаимствовал у пикапа Toyota 4×4: шасси, 5-скоростную механическую трансмиссию, двигатель на 2,2 литра и многое другое. Пробег машины более 70 тыс. км.

Авто оснащено хромированными колпаками, одетыми на 15-дюймовые диски, внедорожными шинами, а также приподнятой подвеской.

В Toyota Chinook есть радиоприемник, рация, кондиционер, часы JDM, угловой диван, два гамака, столешница, а также шкафы, мойка, плита и складной обеденный стол.

Ранее на аукцион Bring a Trailer был выставлен спорткар BMW 3.0 CSL 1972 года выпуска (модификация 3.0 CS). Этот экземпляр автомобиля был создан для участия в чемпионате European Touring Car Championship.

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