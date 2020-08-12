Лондон, , 11:31 — REGNUM Журналисты, которые по всем правилам получили аккредитацию, должны иметь право заниматься своим делом в Белоруссии, как и в других странах мира. Такое заявление после нападения на сотрудников вещательной корпорации Би-би-си в Минске сделал представитель компании.

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Он сообщил, что небольшая съёмочная группа новостной службы Би-би-си, все члены которой имели полную аккредитацию для СМИ, подверглась агрессивному обращению со стороны служб охраны правопорядка.

«Журналисты, имеющие необходимую аккредитацию, должны иметь право заниматься своим делом в Белоруссии, как и в любой другой точке мира», — заявил в беседе с ТАСС представитель вещателя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии после президентских выборов. которые прошли 9 августа, начались массовые протесты, переросшие в беспорядки и столкновения со правоохранителями.

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В Минске были задержаны российские журналисты и сотрудники RT, Daily Storm, телеканала «Дождь» и других СМИ. Кроме того, был жестоко избит корреспондент «Медузы» Максим Солопов.

11 августа силовики напали на съёмочную группу «Русской службы Би-би-си» в Минске. Один из мужчин в чёрной униформе без опознавательных знаков сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать её. При этом в момент инцидента у представителей СМИ имелись при себе аккредитации, выданные МИД Белоруссии, все они были в опознавательных жилетках и с удостоверениями.

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