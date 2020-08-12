Москва, , 11:35 — REGNUM За минувшие сутки в России от COVID-19 вылечились ещё 7123 пациента. Об этом 12 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Приемное отделение больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

Также указывается, что в результате этого общее число вылечившихся от нового заболевания в стране достигло 710 298.

Кроме этого, сообщается, что за это же время в России было выявлено 5102 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 902 701.

Помимо того, уточняется, что за прошедшие 24 часа от COVID-19 и связанных с ним последствий в стране умерли 129 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 15 260.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 234 тыс. человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.