Набережные Челны, Татария, , 11:34 — REGNUM На территории существующей церкви в поселке Сидоровка Комсомольского района, который входит в состав города Набережные Челны, построят новый православный храм в честь святителя Тихона, патриарха московского и всея Руси. Об этом сообщает пресс-служба Закамского благочиния.

По словам настоятеля иерея Дионисия Васильева, в настоящее время подготовлено место для строительства нового храма, возводится забор протяженностью около 200 метров. Уже поменяли обветшавшую часть ограды вокруг всего приходского комплекса. Работы ведутся исключительно на пожертвования прихожан и средства прихода. Из-за пандемии пришлось перенести строительство, которое рассчитывали начать еще в апреле. Настоятель храма выразил надежду, что в скором времени на месте нового храма будет установлен крест.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии с 5 июня сняли коронавирусные ограничений по посещению мечетей, церквей и других культовых сооружений.

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