Москва, , 11:21 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов, попавший накануне из здания суда в нейрореанимацию, находится в стабильном состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

«Угрозы для его жизни нет, его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести», — сказал собеседник агентства.

По его словам, актёр уже переведён из нейрореанимации в палату. Не исключено, что уже 18 августа Ефремов сможет присутствовать на заседании суда.