Москва, , 11:16 — REGNUM Участники третей фазы испытаний российской вакцины против коронавируса получат вознаграждение. Об этом 12 августа заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на брифинге.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, участники испытаний также будут застрахованы. «Классические исследования, да. Не только будет компенсироваться, будет страховка. Все участники третьей фазы будут застрахованы», — сказал Гинцбург.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в России зарегистрировали вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». По данным Минздрава, продолжительность действия вакцины составит до двух лет.

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