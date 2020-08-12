Москва, , 11:12 — REGNUM Слушание по делу Михаила Ефремова Пресненский суд Москвы отложил на 18 августа в связи с госпитализацией подсудимого. Об этом 12 августа сообщили в суде.

«В связи с госпитализацией Ефремова ставится вопрос об отложении судебного заседания. Отложить на 10 часов 18 августа», — сказала судья.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Ефремова госпитализировали из зала суда. Сообщалось, что он находится в тяжёлом состоянии. 12 августа сообщается, что врачи не выявили угрозы для жизни Ефремова.

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