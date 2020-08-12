Москва, , 11:09 — REGNUM Инициативу депутата Госдумы Сергея Миронова о возврате к старому порядку выхода на пенсию поддерживают большинство граждан РФ (88%). Такие данные приводит рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Чаще поддерживают предложение Миронова люди старше 45 лет (91%), до 24 лет (79%) и граждане с доходом 50−80 тыс. руб. в месяц (92%).

Против старого порядка выхода на пенсию высказались 5%. Затруднились ответить 7%. Противники инициативы обвиняют Миронова в популизме, говорят о дефиците Пенсионного фонда РФ и призывают граждан работать, пока есть силы.

Опрос проведен 6—8 августа 2020 года в 333 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов обещает делать все для возвращения прежнего пенсионного возраста.

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