Сиэтл, США, , 11:08 — REGNUM Экшен-игра Risk of Rain 2 вышла из «раннего доступа» Steam. Об этом сообщалось 11 августа в ролике на YouTube-канале студии Gearbox Software.

Одновременно с официальным релизом игра обновилась до версии 1.0. В ней геймеры получат доступ к новому (десятому) персонажу, сражению с финальным боссом, а также нескольким дополнительным предметам.

Напомним, релиз Risk of Rain 2 в «раннем доступе» Steam состоялся в 2019 году. За это время проект получил множество хвалебных отзывов от геймеров.

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