Петрозаводск, , 11:18 — REGNUM В Карелии за последние сутки до 22 человек увеличилось число смертей от коронавирусной инфекции.

Как сообщил 12 августа глава республики Артур Парфенчиков, новой жертвой вируса стала жительница Пряжинского района 1936 года рождения. Течение болезни у нее осложнилось сопутствующими заболеваниями.

По словам Парфенчикова, еще 15 пациентов в Карелии, у которых был подтвержден COVID-19, скончались от других соматических заболеваний.

«Смертность от коронавируса в республике составляет 3,6 случая на 100 тысяч населения, это практически в три раза ниже, чем по России (10,3 случая на 100 тысяч)», — отчитался глава региона.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом на сегодня составляет в республике 2628 случаев, в том числе 26 новых за сутки. Выписаны 1834 человека, из них 29 — за последние сутки.

838 человек находятся на карантине, в обсерваторах пациентов нет.

При этом с 1 апреля 1071 человек госпитализирован с внебольничной пневмонией без подтвержденного COVID, из них 70 человек умерли.

Добавим, что новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Петрозаводске, в Сортавале, Костомукше, Питкяранте, а также в Прионежском, Лахденпохском, Медвежьегорском районах Карелии.

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