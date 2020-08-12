Екатеринбург, , 11:09 — REGNUM Плотность застройки в Екатеринбурге планируют увеличить на 7−12%. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский.

Данные показатели градоначальник назвал в эфире «Студии-41». По мнению главы города, такое уплотнение не является критическим.

«Все требования по инсоляции, пожарным проездам, транспортной доступности, безусловно, остаются», — добавил мэр.

С увеличением плотности застройки вырастет и число мест в детсадах и школах, подчеркнул Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд разрешил застройщикам города не согласовывать архитектуру зданий с горадминистрацией.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд разрешил застройщикам Екатеринбурга не согласовывать архитектуру зданий