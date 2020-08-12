Екатеринбург, 12 августа 2020, 11:09 — REGNUM Плотность застройки в Екатеринбурге планируют увеличить на 7−12%. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский.
Данные показатели градоначальник назвал в эфире «Студии-41». По мнению главы города, такое уплотнение не является критическим.
«Все требования по инсоляции, пожарным проездам, транспортной доступности, безусловно, остаются», — добавил мэр.
С увеличением плотности застройки вырастет и число мест в детсадах и школах, подчеркнул Высокинский.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд разрешил застройщикам города не согласовывать архитектуру зданий с горадминистрацией.
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