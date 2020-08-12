Ташкент, , 11:04 — REGNUM Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов перенес коронавирус с двусторонней пневмонией и 50-процентным поражением легких. Об этом министр написал в своем телеграм-канале.

Министр сказал, что соблюдал все санитарные требования, но это не уберегло его от заражения. Шерматов отметил, что вначале повысилась температура и появилась слабость, затем пропали обоняние и вкус.

На начальной стадии он принимал витамины D3 и С, но после повышения температуры перешел на антибиотики. После падения уровня сатурации министр стал получать инъекции дексаметазона.

Позднее у Шерматова обнаружили двустороннюю пневмонию легких. Ему потребовалась кислородная терапия и дыхательная гимнастика. Министр считает, что ход болезни усугубила перегруженность на работе и стрессы.

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