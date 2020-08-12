Красноярск, , 11:02 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 123 новых носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM 12 августа в региональном оперштабе.

За весь период в регионе коронавирус выявлен у 14 691 человека. Выздоровели ещё 72 человека. Общее число выздоровевших — 12 281.

В Красноярском крае скончались 376 пациентов с COVID-19, в том числе пятеро — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения коронавирусом регистрировались во всех территориях Красноярского края.

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