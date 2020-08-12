Бордо, Франция, , 11:01 — REGNUM Ролевой экшен Dead Cells получил обновление под названием Barrels o' Fun. Трейлер с демонстрацией нового контента был опубликован на YouTube-канале студии Motion Twin 11 августа.

Дополнение добавит в игру новый уровень The Derelict Distillery, а также нескольких уникальных противников. Каждый из них, так или иначе, будет использовать в бою деревянные бочки.

Напомним, Dead Cells — это популярный ролевой экшен, разработанный французской студией Motion Twin. Релиз игры состоялся в 2018 году.

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