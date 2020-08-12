Краснодар, , 10:59 — REGNUM 87 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 12 августа в региональном оперативном штабе. В числе новых заразившихся семеро детей, младшему полтора года.

«В столице Кубани получено 20 положительных результатов на COVID-19, в Сочи — 15, в Кущевском районе — 10, в Апшеронском и Абинском районах — по 4. По три пациента прибавилось в Туапсинском, Ейском, Тихорецком, Красноармейском, Павловском и Выселковском районах. По два случая заражения зафиксировано в Северском, Мостовском, Динском и Лабинском районах», — уточнили в оперативном штабе.

С 12 марта по 12 августа на территории Краснодарского края положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 9552 человек, 8228 пациентов выздоровели. Скончались 134 пациента с коронавирусом. Растёт число пациентов в тяжёлом состоянии — на данный момент к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 48 человек, ещё трое находятся на ЭКМО.