Ульяновск, , 10:59 — REGNUM В Ульяновской области за сутки выявлен 91 носитель коронавируса, новых летальных исходов не зарегистрировано. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации на 12 августа, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно установлено 10 346 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 91.

Переболели COVID-19 в регионе 7384 человека, в том числе за сутки выписаны 114 человек. Новых летальных исходов нет, всего в Ульяновской области умерли 73 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области лидерами по числу выявленных случаев заражения коронавирусом являются Ульяновск и Димитровград, из районов — Карсунский.

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